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    Исан Сако - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Исан
    Фамилия Сако
    Команда Авранш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 июля 1997 (25 лет)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2019 1' -90' Ницца (Ницца) 1:2 Марсель (Марсель)
    17.08.2019 1' -90' Ним (Ним) 1:2 Ницца (Ницца)
    10.08.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Амьен (Амьен)
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