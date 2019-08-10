Исан Сако - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Исан
|Фамилия
|Сако
|Команда
|Авранш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Исан
|Фамилия
|Сако
|Команда
|Авранш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2019
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|17.08.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Амьен (Амьен)