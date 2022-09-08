Бенжамен Бурижо - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Бенжамен
|Фамилия
|Бурижо
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Бенжамен
|Фамилия
|Бурижо
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1994 (29 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 84'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|43'
|12.02.2023
|1' - 70'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 84'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|6
|0
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|43'
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|17'
|27.10.2022
|1' -70'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|30'
|06.10.2022
|1' -85'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|90'
|08.09.2022
|58' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)