Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенжамен Бурижо - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Бенжамен
    Фамилия Бурижо
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1994 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 84' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 90' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    43'
    12.02.2023 1' - 70' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    04.02.2023 1' - 84' Ренн 1:3 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 6 0 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
    43'
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    17'
    27.10.2022 1' -70' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    30'
    06.10.2022 1' -85' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    15.09.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    90'
    08.09.2022 58' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    • Читайте нас: 
    11