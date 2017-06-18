Луис Рейес - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Рейес
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтеррей
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Рейес
|Команда
|Атлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтеррей
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мексика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2017
|1' -90'
|Португалия
|2:1
|Мексика
|24.06.2017
|38' -90'
|Мексика
|2:1
|Россия
|21.06.2017
|Был в запасе
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|18.06.2017
|Был в запасе
|Португалия
|2:2
|Мексика