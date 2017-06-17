Монти Паттерсон - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Монти
|Фамилия
|Паттерсон
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Монти
|Фамилия
|Паттерсон
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|Был в запасе
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|21.06.2017
|82' -90'
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|17.06.2017
|83' -90'
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия