Томас Дойл - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Дойл
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Дойл
|Команда
|Веллингтон Феникс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|1' -90'
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|21.06.2017
|Был в запасе
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|17.06.2017
|Был в запасе
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия