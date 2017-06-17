Стефан Маринович - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Маринович
|Команда
|Унтерхахинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Маринович
|Команда
|Унтерхахинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Окленд
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Новая Зеландия
|3
|-8
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.06.2017
|1' -90'
|Новая Зеландия
|0:4
|Португалия
|21.06.2017
|1' -90'
|Мексика
|2:1
|Новая Зеландия
|17.06.2017
|1' -90'
|Россия
|2:0
|Новая Зеландия