Мартон Эппель - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мартон
|Фамилия
|Эппель
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Имя
|Мартон
|Фамилия
|Эппель
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 октября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|1
|6
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Сигма (Оломоуц)
|61' 84'
|09.08.2018
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|02.08.2018
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|26.07.2018
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|19.07.2018
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|7:1
|Энгордань (Эскальдес-Энгордань)
|4' 11' 44' 75'