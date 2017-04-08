Джейкоб Гардинер-Смит - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Джейкоб
|Фамилия
|Гардинер-Смит
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Джейкоб
|Фамилия
|Гардинер-Смит
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.05.2017
|89' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.04.2017
|87' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)