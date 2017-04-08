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    Джейкоб Гардинер-Смит - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Джейкоб
    Фамилия Гардинер-Смит
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июля 1997 (25 лет)
    Рост 181
    Вес 71
    Статистика по турнирам
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