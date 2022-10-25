Каллум О'Харе - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|О'Харе
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|О'Харе
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|11
|0
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|1' -7'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|21.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -78'
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|54'
|10.12.2022
|1' -84'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|78'
|08.11.2022
|1' -68'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|66' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|1' -77'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|40'
|25.10.2022
|75' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.10.2022
|77' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)