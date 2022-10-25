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    Каллум О'Харе - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Каллум
    Фамилия О'Харе
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
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