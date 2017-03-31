Алексей Фахрутдинов - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Рашидович
|Фамилия
|Фахрутдинов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Рашидович
|Фамилия
|Фахрутдинов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.04.2017
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)