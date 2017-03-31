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    Алексей Фахрутдинов - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Рашидович
    Фамилия Фахрутдинов
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 1999 (23 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    24.04.2017 46' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    15.04.2017 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    31.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
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