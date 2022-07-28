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    Лука Аджич - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Аджич
    Команда Анкарагюджю
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 сентября 1998 (24 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чукарички 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -57' Твенте (Энсхеде) 4:1 Чукарички (Чукарички)
    7'
    04.08.2022 46' -90' Чукарички (Чукарички) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    28.07.2022 Был в запасе Чукарички (Чукарички) 4:0 Расинг (Люксембург)
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