Лука Аджич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Аджич
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Аджич
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чукарички
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -57'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Чукарички (Чукарички)
|7'
|04.08.2022
|46' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Чукарички (Чукарички)
|4:0
|Расинг (Люксембург)