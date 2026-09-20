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Сербия. Суперлига
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Железничар
Лука Аджич
Статистика
€ 450 тыс
Лука Аджич - статистика
Железничар
17 сентября 1998 (28), Белград
#9 | Полузащитник
184 см
Сербия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
70' - 90'
Сербия. Суперлига, 5 тур
Железничар
1 : 2
17.09.2026
Црвена Звезда
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 8 тур
Нови Пазар
2 : 0
04.09.2026
Железничар
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
5 : 1
29.08.2026
Радник
Был в запасе
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2023/2024
Сербия. Суперлига 2023/2024
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Голландия. Эредивизие 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чукарички
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Генк
2 : 0
14.12.2023
Чукарички
1' - 65'
50'
Лига конференций, 5 тур
Чукарички
1 : 2
30.11.2023
Ференцварош
1' - 90'
11'
Лига конференций, 3 тур
Фиорентина
6 : 0
26.10.2023
Чукарички
46' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Чукарички
0 : 2
05.10.2023
Генк
1' - 68'
Лига конференций, 1 тур
Ференцварош
3 : 1
21.09.2023
Чукарички
Был в запасе
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