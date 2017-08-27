Вальтер Монтойя - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Вальтер
|Фамилия
|Монтойя
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Вальтер
|Фамилия
|Монтойя
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2017
|1' -77'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эйбар (Эйбар)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)