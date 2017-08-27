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    Вальтер Монтойя - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Вальтер
    Фамилия Монтойя
    Команда Крус Асуль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июля 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2017 1' -77' Жирона (Жирона) 0:1 Севилья (Севилья)
    09.09.2017 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:0 Эйбар (Эйбар)
    27.08.2017 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
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