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    Никита Тихонов - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Тихонов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 1999 (24 года)
    Рост 181
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2017 77' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Уфа (мол) (Уфа)
    21.04.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    08.04.2017 67' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    31.03.2017 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    18.03.2017 49' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    59'
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