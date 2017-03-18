Никита Тихонов - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тихонов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Тихонов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2017
|77' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|08.04.2017
|67' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|18.03.2017
|49' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|59'