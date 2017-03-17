Дмитрий Губанов - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Губанов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|63
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Губанов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.05.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|15.04.2017
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|31'
|17.03.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)