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    Дмитрий Губанов - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Петрович
    Фамилия Губанов
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Родной город Казань
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1999 (24 года)
    Рост 177
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2017 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    06.05.2017 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:1 Уфа (мол) (Уфа)
    15.04.2017 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    31'
    17.03.2017 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
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