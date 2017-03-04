Павел Кириллов - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Кириллов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Павел
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Кириллов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.04.2017
|69' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|17.03.2017
|90' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)