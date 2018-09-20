Йигитан Гювели - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Йигитан
|Фамилия
|Гювели
|Команда
|Аданаспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1998 (24 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Йигитан
|Фамилия
|Гювели
|Команда
|Аданаспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1998 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:0
|Фенербахче (Стамбул)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|0:0
|Динамо (Загреб)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|20.09.2018
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|4:1
|Фенербахче (Стамбул)