Бриан Пасси - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Бриан
|Фамилия
|Пасси
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Бриан
|Фамилия
|Пасси
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|28'
|14.05.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лион (Лион)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|24.02.2017
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)