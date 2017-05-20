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Бриан Пасси
Статистика
Бриан Пасси - статистика
Завершил карьеру
5 августа 1997 (29)
#37 | Полузащитник
188 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2 : 0
20.05.2017
Монпелье
1' - 90'
28'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 3
14.05.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1 : 0
07.05.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
2 : 1
24.02.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 1
19.02.2017
Сент-Этьен
Был в запасе
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