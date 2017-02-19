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    Бриан Пасси - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Бриан
    Фамилия Пасси
    Команда Монпелье
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    28'
    14.05.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:3 Лион (Лион)
    07.05.2017 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    24.02.2017 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    19.02.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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