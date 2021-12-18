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    Паоло Фараго - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Паоло
    Фамилия Фараго
    Команда Кальяри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2022 75' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    21.12.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    18.12.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:4 Удинезе (Удине)
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