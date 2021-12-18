Паоло Фараго - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Паоло
|Фамилия
|Фараго
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Паоло
|Фамилия
|Фараго
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2022
|75' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Удинезе (Удине)