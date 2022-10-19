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    Макс Безушков - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Макс
    Фамилия Безушков
    Команда Ганновер-96
    Состав Основной
    Родной город Тюбинген
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ганновер-96 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 0:2 Боруссия (Дортмунд)
    67'
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