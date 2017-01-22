Амиду Кейта - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Амиду
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1994 (28 лет)
|Имя
|Амиду
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2017
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Кан (Кан)
|08.02.2017
|81' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|29.01.2017
|1' -73'
|Тулуза (Тулуза)
|0:3
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.01.2017
|1' -68'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Анжер (Анжер)