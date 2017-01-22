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    Амиду Кейта - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Амиду
    Фамилия Кейта
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1994 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2017 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Кан (Кан)
    08.02.2017 81' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    29.01.2017 1' -73' Тулуза (Тулуза) 0:3 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.01.2017 1' -68' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Анжер (Анжер)
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