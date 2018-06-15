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    Али Габр - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Али
    Фамилия Габр
    Состав Без клуба
    Родной город Александрия
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 января 1989 (34 года)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Египет 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2018 1' -90' Саудовская Аравия 2:1 Египет
    45'
    19.06.2018 1' -90' Россия 3:1 Египет
    15.06.2018 1' -90' Египет 0:1 Уругвай
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