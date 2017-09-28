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    Жоэль Киассумбуа - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жоэль
    Фамилия Киассумбуа
    Команда Волен
    Состав Основной
    Родной город Люцерн
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:2 Лугано (Лугано)
    23.11.2017 1' -90' Лугано (Лугано) 1:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    02.11.2017 Был в запасе Виктория (Пльзень) 4:1 Лугано (Лугано)
    19.10.2017 Был в запасе Лугано (Лугано) 3:2 Виктория (Пльзень)
    28.09.2017 Был в запасе Лугано (Лугано) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
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