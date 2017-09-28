Жоэль Киассумбуа - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Киассумбуа
|Команда
|Волен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Киассумбуа
|Команда
|Волен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люцерн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Лугано (Лугано)
|23.11.2017
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|4:1
|Лугано (Лугано)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|3:2
|Виктория (Пльзень)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)