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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Лугано
Виктория - Лугано: обзор матча 02 ноября 2017
Виктория
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
4 : 1
Завершен
Лугано
4'
М. Крменчик
19'
М. Крменчик
45'
Т. Горжава
56'
А. Чермак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Лугано
80'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Желтая карточка
Д. Лимберски
78'
Желтая карточка
М. Петржела
73'
ГОЛ! 4:0!
А. Чермак
Пас отдал
М. Крменчик
56'
ГОЛ! 3:0!
Т. Горжава
Пас отдал
Я. Копиц
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Р. Ржезник
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Крменчик
Пас отдал
А. Чермак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Виктория - Лугано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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