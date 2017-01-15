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    Хамза Лахмар - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Хамза
    Фамилия Лахмар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 1990 (32 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2017 63' -90' Буркина-Фасо 2:0 Тунис
    23.01.2017 63' -90' Зимбабве 2:4 Тунис
    19.01.2017 Был в запасе Алжир 1:2 Тунис
    15.01.2017 1' -90' Тунис 0:2 Сенегал
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