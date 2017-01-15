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    Мохтар Белхитер - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Мохтар
    Фамилия Белхитер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2017 Был в запасе Сенегал 2:2 Алжир
    19.01.2017 Был в запасе Алжир 1:2 Тунис
    15.01.2017 1' -46' Алжир 2:2 Зимбабве
    28'
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