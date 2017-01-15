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    Малик Ассела - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Малик
    Фамилия Ассела
    Состав Основной
    Родной город Алжир
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июля 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алжир 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2017 1' -90' Сенегал 2:2 Алжир
    19.01.2017 1' -90' Алжир 1:2 Тунис
    15.01.2017 Был в запасе Алжир 2:2 Зимбабве
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