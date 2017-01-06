Оскар Пинчи - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Пинчи
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Пинчи
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2017
|90' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2017
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)