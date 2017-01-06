Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оскар Пинчи - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Пинчи
    Команда Депортиво
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 1996 (26 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2017 90' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    14.01.2017 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    06.01.2017 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    • Читайте нас: 
    11