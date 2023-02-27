Коннор Ронан - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Ронан
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1998 (24 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Ронан
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1998 (24 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Колорадо
|0:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|27.02.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)