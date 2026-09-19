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Шотландия. Премьер-лига
Команды
Абердин
Коннор Ронан
Статистика
€ 1,20 млн
Коннор Ронан - статистика
Абердин
6 марта 1998 (28)
#25 | Полузащитник
170 см
Ирландия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
1 : 1
19.09.2026
Абердин
1' - 59'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
0 : 4
15.09.2026
Абердин
1' - 90'
46'
76'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
30.08.2026
Рейнджерс
1' - 75'
43'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Шотландия. Премьер-лига 2026/2027
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Лига Европы 2019/2020
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
59' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
1' - 52'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
1' - 64'
49'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
57' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
58' - 68'
67'
США. МЛС, 2 тур
Колорадо
2 : 0
01.03.2026
Портленд
81' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сиэтл
2 : 0
23.02.2026
Колорадо
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