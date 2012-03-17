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    Петар Елич - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Петар
    Фамилия Елич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 октября 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -68' Амкар-Пермь (Пермь) 4:1 Волга (Нижний Новгород)
    06.05.2012 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    26.03.2012 1' -27' Ахмат (Грозный) 1:3 Волга (Нижний Новгород)
    17.03.2012 39' -90' Волга (Нижний Новгород) 1:2 Краснодар (Краснодар)
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