Петар Елич - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Елич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Петар
|Фамилия
|Елич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -68'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|4:1
|Волга (Нижний Новгород)
|06.05.2012
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|26.03.2012
|1' -27'
|Ахмат (Грозный)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|17.03.2012
|39' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:2
|Краснодар (Краснодар)