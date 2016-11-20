Джош Перес - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1998 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|63
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1998 (25 лет)
|Рост
|165
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)
|15.12.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|12.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|28.11.2016
|75' -90'
|Интер (Милан)
|4:2
|Фиорентина (Флоренция)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:4
|Фиорентина (Флоренция)