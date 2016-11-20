Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джош Перес - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Перес
    Команда Фиорентина
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 1998 (25 лет)
    Рост 165
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:3 Наполи (Неаполь)
    18.12.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
    15.12.2016 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    12.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Палермо (Палермо)
    28.11.2016 75' -90' Интер (Милан) 4:2 Фиорентина (Флоренция)
    20.11.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:4 Фиорентина (Флоренция)
    • Читайте нас: 
    11