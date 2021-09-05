Драгош Неделку - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Драгош
|Фамилия
|Неделку
|Команда
|Вииторул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Драгош
|Фамилия
|Неделку
|Команда
|Вииторул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Румыния
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2021
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Румыния
|11.11.2021
|Был в запасе
|Румыния
|0:0
|Исландия
|11.10.2021
|81' -90'
|Румыния
|1:0
|Армения
|08.09.2021
|1' -63'
|Северная Македония
|0:0
|Румыния
|48'
|05.09.2021
|Был в запасе
|Румыния
|2:0
|Лихтенштейн