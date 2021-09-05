Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Драгош Неделку - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Драгош
    Фамилия Неделку
    Команда Вииторул
    Состав Основной
    Родной город Констанца
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2021 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Румыния
    11.11.2021 Был в запасе Румыния 0:0 Исландия
    11.10.2021 81' -90' Румыния 1:0 Армения
    08.09.2021 1' -63' Северная Македония 0:0 Румыния
    48'
    05.09.2021 Был в запасе Румыния 2:0 Лихтенштейн
    • Читайте нас: 
    11