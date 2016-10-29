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    Хендрик Хансен - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Хендрик
    Фамилия Хансен
    Команда Вольфсбург
    Состав Молодежный
    Родной город Вольфсбург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2016 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 5:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    05.11.2016 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    29.10.2016 7' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 1:2 Байер (Леверкузен)
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