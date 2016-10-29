Хендрик Хансен - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вольфсбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Хендрик
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Вольфсбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2016
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|29.10.2016
|7' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:2
|Байер (Леверкузен)