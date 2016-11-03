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    Оскар Бенитес - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Оскар
    Фамилия Бенитес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 1993 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 66' -90' Брага (Брага) 2:4 Шахтер (Донецк)
    24.11.2016 Был в запасе Гент (Гент) 2:2 Брага (Брага)
    03.11.2016 Был в запасе Брага (Брага) 3:1 Коньяспор (Конья)
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