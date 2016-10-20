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    Николас Штеттлер - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Штеттлер
    Команда Винтертур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2016 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    03.11.2016 29' -90' Цюрих (Цюрих) 0:0 ФКСБ (Бухарест)
    20.10.2016 Был в запасе ФКСБ (Бухарест) 1:1 Цюрих (Цюрих)
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