Николас Штеттлер - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Штеттлер
|Команда
|Винтертур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Штеттлер
|Команда
|Винтертур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2016
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.11.2016
|29' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|0:0
|ФКСБ (Бухарест)
|20.10.2016
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)