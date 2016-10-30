Александр Матвейчук - статистика
#69 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Матвейчук
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Матвейчук
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 января 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2017
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|30.04.2017
|89' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|16.03.2017
|85' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|30.10.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)