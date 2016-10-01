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    Дмитрий Яськов - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Леонидович
    Фамилия Яськов
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 августа 1999 (23 года)
    Рост 171
    Вес 62
    Статистика по турнирам
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