Дмитрий Яськов - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Яськов
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Вес
|62
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Яськов
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 1999 (23 года)
|Рост
|171
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2017
|63' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|04.12.2016
|76' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.11.2016
|90' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|23.10.2016
|86' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|16.10.2016
|69' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|01.10.2016
|75' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)