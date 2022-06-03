Яник Фрик - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Яник
|Фамилия
|Фрик
|Команда
|Альтах
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Яник
|Фамилия
|Фрик
|Команда
|Альтах
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2022
|1' -46'
|Лихтенштейн
|0:2
|Латвия
|10.06.2022
|1' -90'
|Андорра
|2:1
|Лихтенштейн
|06.06.2022
|1' -90'
|Латвия
|1:0
|Лихтенштейн
|03.06.2022
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Молдавия
|55'