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    Яник Фрик - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Яник
    Фамилия Фрик
    Команда Альтах
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1998 (24 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 1' -46' Лихтенштейн 0:2 Латвия
    10.06.2022 1' -90' Андорра 2:1 Лихтенштейн
    06.06.2022 1' -90' Латвия 1:0 Лихтенштейн
    03.06.2022 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Молдавия
    55'
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