Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Андорра - Лихтенштейн
Андорра - Лихтенштейн: обзор матча 10 июня 2022
Андорра
10.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа D1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лихтенштейн
78'
Ж. Алаез (П)
82'
Х. Рубио
90+3'
Л. Мейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Лихтенштейн
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Мейер
Пас отдал
Н. Фрик
89'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Л. Грабер
Замена
Л. Клементе
️️️️
Ж. Алаез
85'
ГОЛ! 2:0!
Х. Рубио
82'
Замена
М. Виейра
️️️️
Х. Виейра
80'
79'
Замена
М. Марксер
️️️️
А. Нетцер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Алаез
78'
Желтая карточка
В. Бернат
63'
46'
Замена
Н. Фрик
️️️️
А. Зеле
40'
Замена
Л. Мейер
️️️️
С. Вольфингер
6'
Желтая карточка
А. Зеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Андорра
13
Хиско
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
10
Людовик Клементе
ЦФ
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-2-3-2
1
Хосеп Гомес
8
Виейра
5
Льовера
4
Ребес
3
Алаведра
18
Рубио
17
Сервос
7
Пужоль
14
Алаез
11
Росас
10
Бернат
4-5-1
1
Бюхель
16
Грабер
5
Бек
4
Грюненфельдер
6
Малин
20
Вольфингер
17
Люхингер
15
Нетцер
18
Хаслер
8
Зеле
22
Фрик
8
Виейра
8
Виейра
8
Виейра
8
Виейра
14
Алаез
10
Клементе
10
Клементе
14
Алаез
15
Нетцер
5
Марксер
5
Марксер
15
Нетцер
20
Вольфингер
14
Мейер
14
Мейер
20
Вольфингер
8
Зеле
10
Фрик
10
Фрик
8
Зеле
16
Грабер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
16
Грабер
Остались в запасе
Андорра
Лихтенштейн
13
Хиско
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
15
Марко Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
15
Марко Марксер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
17
Никола Колльман
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Андорра - Лихтенштейн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
Все
Андорра
Лихтенштейн
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
12 ноября
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+