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    Эрос Грезда - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Эрос
    Фамилия Грезда
    Команда Осиек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2018 Был в запасе Рапид (Вена) 1:0 Рейнджерс (Глазго)
    29.11.2018 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    08.11.2018 82' -90' Спартак (Москва) 4:3 Рейнджерс (Глазго)
    25.10.2018 68' -90' Рейнджерс (Глазго) 0:0 Спартак (Москва)
    04.10.2018 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:1 Рапид (Вена)
    20.09.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
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