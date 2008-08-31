Даниэле Мальочетти - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Мальочетти
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Даниэле
|Фамилия
|Мальочетти
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|83' -90'
|Удинезе (Удине)
|6:2
|Кальяри (Кальяри)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|10.01.2009
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|09.11.2008
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|14.09.2008
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|31.08.2008
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:4
|Лацио (Рим)