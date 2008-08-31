Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Даниэле Мальочетти - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Даниэле
    Фамилия Мальочетти
    Команда Реджана 1919
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 83' -90' Удинезе (Удине) 6:2 Кальяри (Кальяри)
    17.05.2009 Был в запасе Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    10.01.2009 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    30.11.2008 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сампдория (Генуя)
    09.11.2008 Был в запасе Катания (Катания) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    14.09.2008 Был в запасе Сиена (Сиена) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    31.08.2008 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:4 Лацио (Рим)
    • Читайте нас: 
    11