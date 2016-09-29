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    Симоне Капуто - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Симоне
    Фамилия Капуто
    Команда Сассуоло
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2016 1' -74' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Генк (Генк)
    03.11.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рапид (Вена)
    29.09.2016 79' -90' Генк (Генк) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
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