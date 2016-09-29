Симоне Капуто - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Капуто
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1998 (24 года)
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Капуто
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2016
|1' -74'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Генк (Генк)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рапид (Вена)
|29.09.2016
|79' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)