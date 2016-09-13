Жозе Гомеш - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2016
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)
|28.09.2016
|83' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:2
|Бенфика (Лиссабон)
|13.09.2016
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|Бешикташ (Стамбул)