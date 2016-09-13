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    Жозе Гомеш - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Жозе
    Фамилия Гомеш
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 апреля 1999 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2016 Был в запасе Динамо (Киев) 0:2 Бенфика (Лиссабон)
    28.09.2016 83' -90' Наполи (Неаполь) 4:2 Бенфика (Лиссабон)
    13.09.2016 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 1:1 Бешикташ (Стамбул)
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