Клеман Мишелен - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Клеман
|Фамилия
|Мишелен
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Клеман
|Фамилия
|Мишелен
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|20
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2022
|73' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|13.03.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|АЕК (Афины)
|06.03.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|76'
|02.03.2022
|74' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|20.02.2022
|90' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|АЕК (Афины)
|06.02.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|АЕК (Афины)
|30.01.2022
|79' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|23.01.2022
|64' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|АЕК (Афины)
|20.12.2021
|1' -66'
|АЕК (Афины)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|16.12.2021
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|АЕК (Афины)
|21'
|11.12.2021
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|АЕК (Афины)
|05.12.2021
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|27.11.2021
|1' -79'
|ПАС (Яннина)
|1:2
|АЕК (Афины)
|21.11.2021
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:3
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2021
|85' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|2:2
|АЕК (Афины)
|31.10.2021
|26' -90'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Арис (Салоники)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:3
|АЕК (Афины)
|17.10.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|03.10.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|АЕК (Афины)
|26.09.2021
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|22.09.2021
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.09.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)