Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клеман Мишелен - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Клеман
    Фамилия Мишелен
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 мая 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 20 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2022 73' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС (Яннина)
    13.03.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 АЕК (Афины)
    06.03.2022 1' -90' АЕК (Афины) 2:1 Астерас (Триполис)
    76'
    02.03.2022 74' -90' АЕК (Афины) 1:1 ПАОК (Салоники)
    20.02.2022 90' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    13.02.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 АЕК (Афины)
    06.02.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    02.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 АЕК (Афины)
    30.01.2022 79' -90' АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    23.01.2022 64' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 АЕК (Афины)
    20.12.2021 1' -66' АЕК (Афины) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    16.12.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 0:1 АЕК (Афины)
    21'
    11.12.2021 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 АЕК (Афины)
    05.12.2021 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    27.11.2021 1' -79' ПАС (Яннина) 1:2 АЕК (Афины)
    21.11.2021 1' -90' АЕК (Афины) 2:3 Олимпиакос (Пирей)
    06.11.2021 85' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 2:2 АЕК (Афины)
    31.10.2021 26' -90' АЕК (Афины) 2:1 Арис (Салоники)
    24.10.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:3 АЕК (Афины)
    17.10.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Атромитос (Перистери)
    03.10.2021 1' -90' Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
    26.09.2021 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    22.09.2021 1' -90' АЕК (Афины) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    19.09.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
    • Читайте нас: 
    11