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Швейцария. Суперлига
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Базель
Клеман Мишелен
Статистика
€ 1 млн
Клеман Мишелен - статистика
Базель
11 мая 1997 (29)
#22 | Защитник
178 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
1' - 64'
21'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
2 : 4
13.09.2026
Базель
61' - 90'
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
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Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
1' - 64'
21'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
2 : 4
13.09.2026
Базель
61' - 90'
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