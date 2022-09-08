Антонио Маркезано - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Маркезано
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1991 (32 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Маркезано
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1991 (32 года)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 46'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 74'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 87'
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|10
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|46' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|71' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|90'
|13.10.2022
|1' -70'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|32'
|06.10.2022
|1' -71'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|61' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|67' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|1' -79'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|22'
|11.08.2022
|1' -74'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|11'
|04.08.2022
|1' -72'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)
|8'