Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антонио Маркезано - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Маркезано
    Команда Цюрих
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1991 (32 года)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    19.02.2023 1' - 46' Грассхоппер 1:2 Цюрих Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 74' Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    05.02.2023 1' - 87' Сьон 0:1 Цюрих Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11