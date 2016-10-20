Ондржей Блаха - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Блаха
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ондржей
|Фамилия
|Блаха
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.11.2016
|90' -90'
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)