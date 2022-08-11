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    Миха Зайц - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Миха
    Фамилия Зайц
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1994 (28 лет)
    Рост 177
    Вес 70
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    67'
    25.02.2023 1' - 68' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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