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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Карабах
Фабиан Бантич
Статистика
€ 500 тыс
Фабиан Бантич - статистика
Карабах
24 февраля 1997 (29), Штутгарт
#97 | Вратарь
194 см
Хорватия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/16 финала
Ньюкасл
3 : 2
24.02.2026
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/16 финала
Карабах
1 : 6
18.02.2026
Ньюкасл
Был в запасе
Лига чемпионов, 8 тур
Ливерпуль
6 : 0
28.01.2026
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
Карабах
3 : 2
21.01.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Карабах
2 : 4
10.12.2025
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Наполи
2 : 0
25.11.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Карабах
2 : 2
05.11.2025
Челси
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Атлетик
3 : 1
22.10.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Карабах
2 : 0
01.10.2025
Копенгаген
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Бенфика
2 : 3
16.09.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах
2 : 3
27.08.2025
Ференцварош
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Ференцварош
1 : 3
19.08.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Шелбурн
0 : 3
23.07.2025
Карабах
1' - 90'
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