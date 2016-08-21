Виталий Ушаков - статистика
#51 | Вратарь
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ушаков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Ушаков
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2016
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)