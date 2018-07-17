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    Жульен Кето - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Жульен
    Фамилия Кето
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1988 (35 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2018 Был в запасе Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:2 Динамо (Загреб)
    24.07.2018 1' -90' Динамо (Загреб) 5:0 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    17.07.2018 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Флора (Таллин)
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