Жульен Кето - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Кето
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1988 (35 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Кето
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1988 (35 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2018
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:2
|Динамо (Загреб)
|24.07.2018
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|5:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|17.07.2018
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Флора (Таллин)