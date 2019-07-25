Лукас Саша - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Саша
|Команда
|Форталеза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Саша
|Команда
|Форталеза
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1990 (33 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:1
|Мольде (Мольде)
|08.08.2019
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Арис (Салоники)
|01.08.2019
|Был в запасе
|АЕЛ (Лимасcол)
|0:1
|Арис (Салоники)
|25.07.2019
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|АЕЛ (Лимасcол)