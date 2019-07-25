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    Лукас Саша - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Лукас
    Фамилия Саша
    Команда Форталеза
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1990 (33 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Арис (Салоники) 3:1 Мольде (Мольде)
    08.08.2019 1' -90' Мольде (Мольде) 3:0 Арис (Салоники)
    01.08.2019 Был в запасе АЕЛ (Лимасcол) 0:1 Арис (Салоники)
    25.07.2019 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 АЕЛ (Лимасcол)
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